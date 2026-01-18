Nuovo assessore da nominare servono competenza e impegno

Quasi una settimana fa abbiamo avanzato alla maggioranza una proposta riguardante i criteri per la nomina del nuovo assessore. In vista di questa importante scelta, è fondamentale individuare figure competenti e motivate, capaci di contribuire con impegno al miglioramento della nostra comunità. La selezione dovrà essere trasparente e basata su professionalità, affinché possa rispondere alle esigenze del territorio e dei cittadini.

"Quasi una settimana fa abbiamo proposto alla maggioranza un ragionamento sui criteri per la nomina del nuovo assessore. Con rammarico constatiamo come l'iniziativa sia caduta nel vuoto". Stefano Dall'Aglio, segretario del Pd di Potenza Picena, torna sulle dimissioni dell'ormai ex assessore alla sicurezza Salvatore Palmiero, presentate dopo la condanna in primo grado per maltrattamenti all'ex compagna. Nei giorni scorsi, l'esponente dem aveva esortato la giunta a farsi avanti sul nome dell'assessore che sarà nominato al posto di Palmiero. "La maggioranza non ascolta e non vorremmo che questo silenzio fosse la premessa per un ulteriore pasticcio dopo quello che ha portato alle dimissioni dell'assessore – dice Dall'Aglio –.

