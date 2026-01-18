nuovi giochi e una palestra per il paese

Il Comune di Spinetoli ha avviato un progetto per rinnovare l’arredo urbano, includendo nuovi giochi e una palestra all’aperto. L’obiettivo è rendere il paese più funzionale e accogliente, migliorando gli spazi pubblici per i cittadini. Questa iniziativa si inserisce in un piano più ampio di interventi volto a valorizzare e vivacizzare il centro abitato, contribuendo alla qualità della vita della comunità.

Il comune di Spinetoli ha cominciato il nuovo anno con un obiettivo: migliorare l'arredo urbano e soprattutto il look del paese. "Ci concentreremo – ha detto il sindaco Alessandro Luciani – su decoro e arredo urbano, come sfide del futuro", e come promesso stanno arrivando anche i primi risultati. Sono già partiti i primi interventi e il sindaco dichiara: "Siamo entusiasti di annunciare, che abbiamo realizzato due importanti lavori per il paese: nuovi giochi che sono stati posizionati nei pressi dei moduli della scuola dell'Infanzia e una palestra Calisthenics nel Parco Baden Powell di via Salaria, sempre nella frazione di Pagliare.

