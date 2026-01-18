A Legnano, è in programma una riqualificazione del bosco dei Ronchi, situato nel quartiere Canazza. La manutenzione, del valore di circa 149mila euro, interesserà un’area di 7.600 metri quadrati, parte di un intervento più ampio sull’area boschiva acquisita dall’amministrazione comunale nel 2023. I lavori, che partiranno la prossima settimana, mirano a valorizzare e rigenerare questa zona verde cittadina.

Legnano (Milano), 18 gennaio 2026 – Interessano 7mila e 600 metri quadrati dell’area boschiva (quella identificata come “bosco” nel Piano di indirizzo forestale), che è una parte degli oltre 17mila e 500 metri quadrati nella zona alta dei Ronchi acquisiti dall’Amministrazione comunale nel luglio 2023 i lavori al via la prossima settimana che, a seguito del progetto redatto dall’agronomo Paolo Alleva, hanno l’obiettivo di riqualificare l’area verde nel quartiere Canazza. L’area d’intervento si trova nella porzione nord del Bosco Ronchi, quella compresa tra le proprietà privata di via Pascoli, via d’Intimiano e via Colombes. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Nuova vita per il bosco dei Ronchi a Legnano: una riqualificazione da 149mila euro

