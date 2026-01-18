Nonostante le contestazioni Yoweri Museveni ha vinto le elezioni in Uganda | si tratta del suo settimo mandato consecutivo

Yoweri Museveni ha ottenuto la vittoria alle elezioni ugandesi di giovedì, confermando il suo settimo mandato consecutivo. La consultazione elettorale, nonostante le contestazioni, ha portato alla riconferma della sua leadership nel paese. Questa vittoria rappresenta un nuovo capitolo nel percorso politico di Museveni, che mantiene il suo ruolo di figura centrale nella politica ugandese da diversi decenni.

Come già ampiamente previsto, il presidente Yoweri Museveni ha vinto le elezioni che si sono tenute giovedì in Uganda. Il leader politico, ottantuno anni, si avvia dunque a guidare il Paese per il suo settimo mandato consecutivo. Era salito al potere nel 1986 con un colpo di Stato e, da allora, governa in modo autoritario. Annunciando i risultati, il capo della commissione elettorale Simon Byabakama ha chiesto ai sostenitori di entrambe le fazioni di accettare l’esito della chiamata alle urne. Come riportano i dati ufficiali, Museveni ha ottenuto il 72% delle preferenze, contro il 25% dell’avversario, l’ex musicista Bobbi Wine, al secolo Kyagulanyi Ssentamu. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

