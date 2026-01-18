Non datele ai vostri cani Allarme sulle famose crocchette | ritirate da punti vendita e supermercati

Recentemente è stato diffuso un avviso del Ministero della Salute riguardante alcune crocchette per cani, invocando il ritiro dai punti vendita e supermercati. Sebbene il comunicato sia stato pubblicato in modo discreto, la notizia è importante per chi alimenta il proprio animale con questi prodotti. È consigliabile verificare eventuali richiami e adottare le precauzioni necessarie per garantire la sicurezza del proprio animale domestico.

Un avviso apparso quasi in sordina, tra i richiami alimentari pubblicati quotidianamente dal Ministero della Salute, avrebbe attirato l’attenzione di chi convive con un cane e affida alla grande distribuzione la scelta del cibo. Una segnalazione che, letta con attenzione, racconterebbe una storia più ampia fatta di controlli, rischi chimici e di una sostanza invisibile ma potenzialmente molto pericolosa. Il richiamo riguarderebbe un prodotto molto diffuso sugli scaffali dei discount. Aflatossina e il richiamo delle crocchette per cane. Il prodotto al centro dell’allerta sarebbero crocchette per cane in confezione da 10 kg, ritirate dal mercato per la presenza di “Aflatossina B1” oltre i limiti di legge. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - “Non datele ai vostri cani”. Allarme sulle famose crocchette: ritirate da punti vendita e supermercati “Non datele ai vostri cani”. Allarme sulle famose crocchette: ritirate da tutti i punti vendita

Recentemente, il Ministero della Salute ha segnalato un richiamo di alcune crocchette per cani, invitando i proprietari a non somministrarle più ai propri animali. La comunicazione, apparsa tra i richiami alimentari ufficiali, sottolinea l’importanza di verificare attentamente le confezioni e di seguire gli aggiornamenti ufficiali per garantire la sicurezza dei nostri animali domestici. Ministero richiama crocchette per cani Radames: sono vendute nei supermercati Eurospin

Il Ministero della Salute ha disposto il richiamo delle crocchette per cani Radames da 10 kg, distribuite nei supermercati Eurospin e prodotte da Gheda Mangimi. La decisione è stata presa a seguito di potenziali rischi per la salute degli animali. Si consiglia ai consumatori di verificare la presenza del prodotto e di seguire le indicazioni fornite dalle autorità competenti.

