Nicola Savino a Ciao Maschio | Temo la depressione l’ansia me l’ha trasmessa mia madre

Nicola Savino, ospite a Ciao Maschio su Rai 1, si è aperto su temi personali come il rapporto con i genitori, l’infanzia solitaria e le paure legate alla depressione. Attraverso le sue parole, ha evidenziato l’importanza delle emozioni non espresse e il ruolo delle esperienze familiari nel suo percorso emotivo. Un racconto sincero che invita a riflettere sull’impatto delle relazioni familiari sulla salute mentale.

Ospite di Ciao Maschio, il programma condotto da Nunzia De Girolamo in onda su Rai 1, Nicola Savino ha offerto un ritratto intimo e personale, lontano dai toni leggeri che spesso lo accompagnano in tv. Il punto di partenza è una riflessione sulla propria interiorità: «Ho una vena di malinconia che tengo a bada», ha spiegato, introducendo il tema della salute mentale e delle paure ereditate dall’ambiente familiare. Savino ha parlato apertamente della storia dei suoi genitori, soffermandosi sul padre e sulla madre come figure che hanno inciso profondamente sul suo equilibrio emotivo. «Mio papà soffriva di depressione, è una cosa che temo molto», ha confessato, chiarendo come questa esperienza abbia lasciato un segno duraturo. 🔗 Leggi su Lawebstar.it

Nicola Savino si apre su aspetti personali della sua vita, condividendo esperienze legate alla depressione del padre e all’ansia trasmessa dalla madre. In un’intervista a Ciao Maschio, ospite di Nunzia De Girolamo, il conduttore riflette sulla sua vena di malinconia e sui modi in cui affronta le emozioni. Un racconto sincero e sobrio che offre uno sguardo autentico sulla sua vita privata.

Durante la puntata di Ciao Maschio in onda su Rai Uno il 17 gennaio, Nicola Savino si apre su aspetti inaspettati della sua vita, dichiarando di temere la depressione e riconoscere nell’ansia un’eredità materna. Un momento di sincerità che offre uno sguardo diverso sul conduttore, lontano dalle consuete apparizioni pubbliche, in un dialogo con Nunzia De Girolamo che rivela un lato più intimo e riflessivo.

