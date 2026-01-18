Con l’arrivo della prima neve, le montagne del Catria e del Nerone si sono rivestite di un candido manto, attirando numerosi appassionati di sci. Nel frattempo, il Petrano rimane in attesa di condizioni favorevoli. Questo cambiamento climatico segna l’inizio di una stagione invernale che promette momenti di sport e natura.

di Mario Carnali Catria e Nerone, imbiancati dalla prima neve invernale, hanno attirato centinaia di appassionati di sci. Invece il Petrano, pur essendo stato imbiancato dalla neve, ha visto un afflusso di visitatori decisamente inferiore rispetto alle due montagne circostanti. Solo poche famiglie con bambini e appassionati di scenari invernali hanno trascorso qualche ora al Petrano, godendosi l’emozione dei panorami mozzafiato tra Umbria e Marche. Nonostante sia una montagna ideale anche per lo sci di fondo, una disciplina che, se ben organizzata e promossa, potrebbe attirare molti appassionati e offrire un’esperienza unica nel suo ampio pianoro, il Petrano rimane da decenni dimenticato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Neve: Catria e Nerone fanno il pieno. Intanto il Petrano resta a guardare

