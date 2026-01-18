Neres resta in dubbio per la partita di martedì contro il Copenaghen in Champions League. La sua condizione fisica preoccupa il Napoli, che si confronta con una serie di infortuni che influenzano la rosa. La situazione attuale pone interrogativi sulla disponibilità del giocatore e sulle scelte dell’allenatore in vista della partita.

Neres ce la farà a recuperare per martedì in Champions contro il Copenaghen? È una delle tante domande che assillano l’ambiente Napoli ormai perseguitato dagli infortuni e che comincia a sembrare anche rassegnato. Ieri contro il Sassuolo il brasiliano non è andato nemmeno in panchina. A proposito di Neres ecco cosa scrive la Gazzetta dello Sport con Antonio Giordano: Le perplessità più serie sono tutte di Neres:ma sino a quando stamattina non arriveranno segnali indiscutibili finiranno per appartenere anche a Rrahmani e Politano, perché il calcio insegna che i muscoli possono pure ingannare. Neres? E insomma, per il Copenaghen, chi sembra preoccupi proprio tanto è Neres, come sottolineato dall’espressione di Stellini, diplomatico ma anche no («Abbiamo cercato di fargli recuperare la condizione migliore – ha detto il vice Conte –, il fastidio era legato alle trazioni in velocità nelle quali lui sentiva dolore: avendo una grande velocità, non era semplice e dobbiamo seguire i suoi back») e solo oggi si capirà se ha avuto un senso pensare positivo per Elmas, per Rrahmani, per Politano. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Neres continua a preoccupare, è in dubbio per Copenaghen

Nella formazione di @sscnapoli contro @SassuoloUS #Neres neanche in panchina. Continua a non essere fortunata la squadra di #Conte nel discorso infortuni. x.com

Manca sempre meno ad Inter-Napoli ed il grande punto interrogativo continua ad essere David Neres L'esterno brasiliano non ha ancora pienamente recuperato dall'infortunio rimediato contro la Lazio e potrebbe non essere del match, costringendo Cont - facebook.com facebook