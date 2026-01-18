Neonato morto in sala parto a Portogruaro eseguita l'autopsia | cosa è emerso sulla causa del decesso

È stata completata l’autopsia sul neonato deceduto subito dopo il parto presso l’ospedale di Portogruaro, avvenuto una settimana fa. I risultati forniranno chiarimenti sulle possibili cause del decesso e contribuiranno a una migliore comprensione dell’accaduto. La famiglia e le autorità attendono ora i dettagli ufficiali che potrebbero offrire indicazioni utili per eventuali approfondimenti e misure preventive future.

Eseguita l'autopsia sul corpo del neonato morto subito dopo il parto all'ospedale di Portogruaro una settimana fa. La Procura ha indagato 8 sanitari. Dall'esame è emersa la causa del decesso, sulla quale si attendono ulteriori approfondimenti. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Neonato morto in sala parto, otto sanitari indagati dalla Procura di Pordenone: domani attesa l’autopsia

La Procura di Pordenone ha avviato un’indagine riguardante la morte di un neonato durante il parto a Portogruaro. Otto sanitari, tra ginecologi e ostetriche, sono stati iscritti nel registro degli indagati. Domani è prevista l’autopsia per chiarire le cause di questa tragica perdita, nell’ambito di un procedimento volto a fare luce su eventuali responsabilità e a garantire trasparenza.

La Procura di Pordenone ha iscritto nel registro degli indagati otto sanitari, tra ginecologi e ostetriche, in relazione alla morte di un neonato avvenuta in sala parto a Portogruaro. Domani è prevista l’autopsia, che potrà contribuire a chiarire le cause di questo tragico episodio. L’inchiesta prosegue per fare piena luce sulla vicenda e accertare eventuali responsabilità.

Dramma a Verderio, centro della Brianza in provincia di Lecco: un neonato di un mese e mezzo è morto nella mattinata di venerdì 16 gennaio 2026 dopo essere stato trovato privo di sensi nel letto della madre. - facebook.com facebook

#neonato morto dopo il parto, l'autopsia: nessuna malformazione, deceduto per un'insufficienza feto placentare acuta. Il papà ha present... x.com