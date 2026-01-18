Nel cuore del bar Marisa, tutto sembra come un normale sabato, ma per la Fiorentina è un momento di grande sconforto. La recente sconfitta ha segnato profondamente il club e i suoi tifosi, lasciando sentimenti di tristezza e smarrimento. In questa fase, il contesto si fa più che mai un punto di riferimento per la comunità viola, che affronta con resilienza un episodio difficile della propria storia.

Tutto scorre al bar Marisa come fosse un sabato qualunque. Eppure per la Fiorentina è cambiato il mondo. Il presidente Rocco se n’è andato, l’ambiente è scosso e in viale Manfredo Fanti, in una delle cattedrali del tifo storico Viola - così come il Caffè Maratona - non si è parlato d’altro. Non tutti, chiaro, per questo la giornata sembra ordinaria. Chi sorseggia un tè caldo al tavolino con le mani avvolte nella tazza bollente per riscaldarsi, chi trangugia un caffè al bancone di fretta e furia, chi punta già all’aperitivo a colpi di birra e salatini. Tra un filotto di maglie autografate e incorniciate di pilastri eterni come capitan Astori, Luca ‘Tony e Fulmini’, il muratore goleador Riganò. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Nel tempio del tifo viola. Tristezza e smarrimento: "Un colpo durissimo"

Leggi anche: Nel vicolo cieco neoliberale, lo smarrimento dei progressisti

Leggi anche: Colpo a Bellizzi, svaligiato "Viola Gioielli": l'indignazione e l'augurio del sindaco

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Nel tempio del tifo viola. Tristezza e smarrimento: Un colpo durissimo.

Nel tempio del tifo viola. Tristezza e smarrimento: "Un colpo durissimo" - Gli umori al bar Marisa: "Una volta venne qui tra noi. msn.com