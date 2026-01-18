Nel 2026 si prevede un periodo favorevole per le relazioni amorose dei cacapò. I grossi pappagalli neozelandesi, a rischio di estinzione e con riproduzioni rare, offrono tuttavia indizi utili per prevedere il momento più propizio per la riproduzione. Conoscere questi segnali può aiutare a tutelare la specie e a comprendere meglio il loro comportamento naturale.

Quest’anno in Nuova Zelanda la fruttificazione del rimu – una conifera sempreverde – è stata particolarmente abbondante: è un’ottima notizia per i cacapò, una specie di pappagallo che da secoli è a rischio di estinzione. I cacapò sono attualmente circa 230 e si riproducono raramente, una volta ogni 2, 3 o anche 4 anni. L’ultima volta era stato nel 2022, quando erano nati 57 piccoli. Gli scienziati hanno notato che – non si sa bene come – i cacapò percepiscono quando gli alberi di rimu stanno per dare frutti abbondanti, e questo solitamente dà inizio a una stagione riproduttiva eccezionale. Secondo Jacqueline Beggs, docente dell’Università di Auckland che gestisce il programma per la salvaguardia dei cacapò, quella che è in corso da dicembre potrebbe essere «la migliore stagione riproduttiva da quando sono iniziate le registrazioni nel 1977». 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Nel 2026 si prevede molta fortuna in amore per i cacapò

Oroscopo di Capodanno 2026 con sesso, amore e fortuna: “Ariete, hai voglia di fare scintille. Il Sagittario gioca e sperimenta, l’amore si fa concreto per i Gemelli”

L’Oroscopo di Capodanno 2026 offre uno sguardo sulle tendenze di sesso, amore e fortuna per ogni segno. Con l’approssimarsi del nuovo anno, il cielo invita a riflettere e a guardare avanti con chiarezza, favorendo decisioni consapevoli e nuove iniziative. Scopri cosa riserva il 2026 per il tuo segno e preparati ad affrontare il futuro con equilibrio e serenità.

Oroscopo settimanale dal 29 dicembre 2026 al 4 gennaio 2026: amore, lavoro e fortuna per tutti i segni

L’oroscopo settimanale dal 29 dicembre 2025 al 4 gennaio 2026 offre una panoramica equilibrata sugli aspetti principali della vita, come amore, lavoro, salute e fortuna. In questa fase dell’anno, è utile riflettere sulle scelte e pianificare con calma il nuovo anno. Scopri cosa riservano le stelle per il tuo segno e affronta questa settimana con consapevolezza e serenità.

