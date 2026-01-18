NBA Europe il Milan c’è | domani incontro chiave a Londra con la lega L’Inter…

Domani si svolgerà a Londra un incontro cruciale tra il Milan e la lega NBA Europe, confermando l’interesse del club italiano nel progetto. Secondo quanto riportato da 'Gazzetta.it', sono emerse importanti novità legate a questa iniziativa, alla quale potrebbe partecipare anche l’Inter. L’appuntamento rappresenta un passo significativo per lo sviluppo del progetto e per le future collaborazioni nel panorama sportivo europeo.

Mentre il Milan di Massimiliano Allegri è in campo a 'San Siro' per Milan-Lecce, da 'Gazzetta.it' arrivano importanti novità sul progetto NBA Europe. Che cos'é? Ecco il sito della 'Rosea': "La Nba progetta di far nascere in Europa una lega di basket in partnership con Fiba, una alternativa all'Eurolega di cui si parla apertamente da qualche mese. Il piano prevede 12 squadre fisse, più 4 qualificate per meriti sportivi, con un elenco di città preferite". Tra queste rientrano Milano e Roma. Secondo 'Gazzetta.it', il Milan e l'Olimpia Milano domani mattina saranno presenti a Londra a un incontro con la NBA dedicato al progetto. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Nelle prossime ore a Londra si terrà un’importante riunione per la creazione di una nuova lega di basket in Europa. Milan e Olimpia parteciperanno all’incontro, mentre l’Inter non sarà presente. La presenza dei club milanesi potrebbe indicare un interesse più forte verso questa iniziativa, che mira a rafforzare il basket europeo e a sviluppare una competizione simile alla Nba.

Il progetto Nba Europe e il futuro dell’Olimpia Milano: verso l’integrazione con Milan e Inter?

Il futuro dell’Olimpia Milano potrebbe essere sempre più collegato alla NBA, con ipotesi di integrazione con Milan e Inter. Il progetto Nba Europe, che prevede lo sbarco della NBA in Europa a partire dal 2027, solleva interrogativi sulle possibili evoluzioni del club milanese e del panorama cestistico europeo.

