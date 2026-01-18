È stato costituito il CTS Scientifico dell’Istituto Giulio Cesare Falco di Capua, un passo importante per rafforzare l’offerta educativa e promuovere attività di ricerca e innovazione. L’iniziativa, promossa dalla professoressa Angela Lanna, mira a favorire lo sviluppo di progetti scientifici e a consolidare il ruolo dell’istituto nel panorama scolastico locale. Un nuovo riferimento per studenti e docenti impegnati nel percorso di formazione e crescita.

Una splendida iniziativa quella da ascrivere alla professoressa Angela Lanna, dirigente dell’Istituto “Giulio Cesare Falco” di Capua. Il 15 gennaio, nello splendido contesto della sala “Liani” del Museo Campano di Capua, è stato presentato il CTS dello storico e prestigioso istituto tecnico capuano, organismo fortemente voluto dalla dirigente, da sempre impegnata a favorire il consolidamento dei rapporti della scuola con il mondo del lavoro, delle professioni, della ricerca scientifica e tecnologica, dell’associazionismo per sviluppare alleanze formative utili e necessarie. Il CTS dell’Istituto Falco costituirà un importante punto di osservazione dal quale trarre informazioni e riflessioni per un progressivo aggiornamento e adeguamento dell’offerta formativa da proporre agli studenti. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Nasce il CTS Scientifico dell’Istituto ‘Giulio Cesare Falco’

È stato istituito il CTS Scientifico presso l’Istituto “Giulio Cesare Falco” di Capua, sotto la guida della professoressa Angela Lanna. Questa iniziativa mira a rafforzare le attività di ricerca e formazione scientifica all’interno dell’istituto, contribuendo allo sviluppo di competenze e conoscenze nel settore. La creazione del CTS rappresenta un passo importante per promuovere un ambiente di apprendimento più approfondito e orientato all’innovazione.

Leggi anche: Frase choc nel bagno di un liceo. La dirigente convocata da Digos e squadra mobile. “Scritta ottusa e scriteriata”. L’episodio all’istituto Giulio Cesare di Roma

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Nasce il CTS Scientifico dell’Istituto Giulio Cesare Falco. Plausi alla dirigente Angela Lanna

Dal Liceo Scientifico di Petilia Policastro… fino all’Antartide Nel 2014, grazie alla collaborazione con il Circolo Legambiente locale, nasce al Liceo Scientifico “Raffaele Lombardi Satriani” il Gruppo Facebook “Progetto Antartide”: un’esperienza didat - facebook.com facebook