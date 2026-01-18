È stato costituito il comitato ‘Cittadini per il sì’ in vista del referendum sulla giustizia, previsto per le date del 22 e 23 marzo. L’obiettivo è promuovere un approfondimento sulla riforma giudiziaria, ritenuta necessaria da molti cittadini. Il comitato si propone di favorire un dibattito informato e partecipato, contribuendo a una scelta consapevole degli elettori.

Si è costituito il comitato ‘ Cittadini per il sì ’ in vista del referendum sulla giustizia, che si svolgerà domenica 22 e lunedì 23 marzo. Presidente del comitato – promosso dalla sezione provinciale di Forza Italia – è l’avvocata Eleonora Zanolli, vicepresidente Donatella Donati, capogruppo di Forza Italia a Lugo. Del comitato fanno inoltre parte Nicola Tritto ed Edoardo Ricci. A presentare il comitato è stato il segretario provinciale di Forza Italia Fabrizio Dore, che ha sottolineato l’"importanza di questa riforma per la storia del partito". E ha ricordato: "Lo scopo primario di questa riforma è rendere questo Paese più giusto e avere una giustizia uguale per tutti i cittadini". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Nasce il comitato ’Cittadini per il sì’: "Riforma della giustizia necessaria"

Leggi anche: Nasce a Bari il Comitato per il Sì al Referendum sulla Giustizia: "Riforma necessaria"

Leggi anche: Riforma della giustizia, nasce il Comitato lombardo per il sì

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

? #Referendum: tutto quello che devi sapere sulla Riforma della Giustizia

A Nichelino nasce il Comitato "Più Uno", con sguardo sulle amministrative del 2027 x.com

Fabriano Nasce il comitato del “no” al referendum costituzionale - facebook.com facebook