Napoli testate in faccia e capelli strappati all'infermiera | aggredita da una paziente a Fuorigrotta

Un episodio di violenza si è verificato a Fuorigrotta, Napoli, dove un'infermiera coordinatrice del Sir è stata aggredita da una paziente. L'episodio, denunciato da Nessuno Tocchi Ippocrate e dai sindacati Cisl, Nursind e Nursing Up, evidenzia le criticità della sicurezza nelle strutture sanitarie. Si tratta di un grave incidente che sottolinea la necessità di interventi per tutelare il personale sanitario e garantire un ambiente di lavoro sicuro.

