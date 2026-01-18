Napoli testate in faccia e capelli strappati all'infermiera | aggredita da una paziente a Fuorigrotta

Un episodio di violenza si è verificato a Fuorigrotta, Napoli, dove un'infermiera coordinatrice del Sir è stata aggredita da una paziente. L'episodio, denunciato da Nessuno Tocchi Ippocrate e dai sindacati Cisl, Nursind e Nursing Up, evidenzia le criticità della sicurezza nelle strutture sanitarie. Si tratta di un grave incidente che sottolinea la necessità di interventi per tutelare il personale sanitario e garantire un ambiente di lavoro sicuro.

Infermiera coordinatrice del Sir di Fuorigrotta aggredita da paziente. La denuncia di Nessuno Tocchi Ippocrate e dei sindacati Cisl, Nursind e Nursing Up. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

