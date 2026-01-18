Napoli sorpasso improvviso sulla Juve | offerta accettata e Conte e esulta

Napoli si prepara a rafforzare il reparto offensivo, con un sorpasso inaspettato sulla Juventus. L'offerta è stata accettata e l'allenatore Conte può contare su un nuovo elemento per la seconda parte della stagione. La scelta mira a consolidare la squadra e migliorare le performance in campionato e competizioni. Un acquisto importante che potrebbe fare la differenza nel prosieguo della stagione.

Gli azzurri potrebbero presto avere a disposizione un tassello importantissimo per l'attacco in vista della seconda parte di stagione Tutti vogliono un attaccante. Tutte cercano rinforzi nel reparto offensivo, con una difficoltà piuttosto diffusa e pronunciata a bucare la rete con continuità. Per questo la priorità anche delle big per sfruttare una classifica corta oppure scongiurare brutte sorprese soprattutto per la qualificazione in Champions League che resta la stella polare per tutte quante, è quella di una punta da aggiungere al roaster. E in certi casi parliamo pure di giocatori piuttosto 'pesanti' e non semplici nomi per fare numero.

Varriale commenta la recente sconfitta della Juventus contro il Cagliari, sottolineando come questa rappresenti un’impresa per i sardi. La squadra bianconera, che puntava al sorpasso sul Napoli, si trova ora in una posizione diversa rispetto alle aspettative. Questa partita evidenzia le difficoltà e le sfide attuali della Juventus nel corso della stagione, invitando a una riflessione sulla continuità e le strategie future. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. La Juve perde a Cagliari, Spalletti non può sognare il sorpasso al Napoli domenica allo Stadium Sconfitta in Sardegna per 1-0, gol di Mazzitelli. La Juve è soprattutto Yildiz, tanto Yildiz, e poco altro. Va a meno quattro dal Napoli. https://www.ilnapolista.it/2026/ - facebook.com facebook Juventus-Napoli si gioca già a distanza: i bianconeri sognano il sorpasso prima dello scontro diretto x.com

