Dopo tre pareggi consecutivi, il Napoli torna alla vittoria contro il Sassuolo, con Lobotka protagonista. Nel post partita, Stellini ha commentato l’andamento della squadra, sottolineando l’importanza dei cambi in vista del mercato e la necessità di utilizzare tutti i giocatori a disposizione. La partita segna un passo importante nella stagione degli azzurri, ora sotto la guida temporanea di Stellini, in attesa di eventuali sviluppi.

Il Napoli vince “di Lobotka”. Gli azzurri guidati da Stellini tornano alla vittoria dopo tre pareggi consecutivi e nell'ultima partita senza Antonio Conte in panchina, che ha scontato la squalifica e che, quindi, sarà in panchina in settimana in Danimarca e il prossimo weekend a Torino contro la Juventus. Una vittoria di misura, così commentata ai microfoni di Dazn da Cristian Stellini: «Gli infortuni? Valutazioni nei prossimi giorni. Ma Elmas aveva giramenti di testa a causa dell'influenza. Per Politano e Rrahmani le valutazioni verranno fatte nei prossimi giorni». «Gli stati d'animo sono due: felicità per la vittoria in una situazione difficile come la nostra e magari nelle prossime partite perdiamo altri due giocatori. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Napoli-Sassuolo, Stellini nel post partita: «Mercato? Se qualcuno non viene utilizzato, abbiamo bisogno di cambi»

Leggi anche: Napoli-Eintracht, Conte nel post partita: «Abbiamo dominato, ma se non segni non vinci»

Leggi anche: Inter-Napoli, Conte non parla nel post partita. Stellini: «Il rigore? Passerei oltre. Veniamo da una settimana difficile»

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Napoli-Parma, Stellini nel post partita: «Var? Siamo sfortunati ultimamente»; Stellini: No comment sul rigore. E McTominay: Provate a togliere i campioni all'Inter e vediamo...; Conte non parla dopo Inter-Napoli: cosa è successo e tutte le reazioni; Inter-Napoli 2-2, Stellini: Rigore? Non commento. Dimostrato grande carattere e personalità.

Napoli-Sassuolo, Stellini nel post partita: «Mercato? Se qualcuno non viene utilizzato, abbiamo bisogno di cambi» - Gli azzurri guidati da Stellini tornano alla vittoria dopo tre pareggi consecutivi e nell'ultima partita senza Antonio Conte in panchina, che ... msn.com