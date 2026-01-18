Napoli | incidente moto mini cross bambino di 11 anni ha lesioni agli organi interni

A Napoli, un bambino di 11 anni è rimasto coinvolto in un incidente mentre era in sella a una moto da mini cross. Dopo una caduta da un’altezza di circa 4 metri, il minore ha riportato lesioni agli organi interni. Le autorità stanno valutando le cause dell’incidente e le condizioni di salute del giovane.

Napoli, 18 gen. - (Adnkronos) - Incidente in sella ad una moto da mini cross e caduta da un'altezza di 4 metri: il bambino di 11 anni ha lesioni agli organi interni. Resta ricoverato con prognosi riservata presso l'ospedale Santobono di Napoli il bambino di 11 anni coinvolto nel tragico incidente della sua mini moto nel pomeriggio di ieri nel quartiere Miano a Napoli. Sul caso indagano i carabinieri della compagnia Stella, che ieri sono intervenuti nel parcheggio del centro commerciale La birreria, dove si è verificato l'episodio. Secondo la ricostruzione, al secondo piano dell'area parcheggio, il ragazzino di 11 anni sarebbe finito contro un parapetto mentre guidava il suo Lem (piccola moto da cross a scoppio), per poi precipitare da un'altezza di circa 4 metri, finendo su una rampa al piano inferiore. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Napoli, bambino di 11 anni precipita con la mini moto dal parcheggio del centro commerciale: è grave

