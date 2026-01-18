napoli grottesca la comunicazione sugli infortunati non si sa nulla e conte fa il sarcastico coi medici

L’attuale comunicazione sugli infortunati a Napoli risulta confusa e poco trasparente, con il tecnico Conte che si distingue per un tono sarcastico nei confronti dei medici. Nel frattempo, il Napoli ottiene una vittoria significativa contro il Sassuolo, anche in assenza di diversi giocatori chiave, dimostrando determinazione e solidità nonostante le difficoltà.

Cesare – Caro Guido vittoria importante del Napoli contro un volenteroso Sassuolo anche lui con assenze importanti. Gli emiliani, diciamoci la verità, avrebbero meritato qualcosa in più. Infatti il Napoli dopo un inizio aggressivo, che faceva ben sperare ed il gol iniziale di Lobotka ( bentornato non segnava da 3 anni! ), poi è ritornato modalità VeronaParma e non ha fatto più un tiro nello specchio della porta rischiando il pareggio. Ma vincere è stato importante perché in caso contrario si sarebbe creata una voragine di 8-9 punti dall’Inter già vittoriosa ad Udine con contraccolpi importanti di classifica e mentali. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

