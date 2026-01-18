Napoli Fuorigrotta lanciano un monopattino dal SerD | denunciato

A Napoli Fuorigrotta, due minorenni sono stati denunciati dopo aver lanciato un monopattino dal Ser.D., colpendo una donna che è stata successivamente ricoverata al Cardarelli. Le autorità hanno identificato i giovani grazie alle immagini delle telecamere di videosorveglianza. L’episodio ha suscitato preoccupazione sulla sicurezza pubblica e sull’uso inconsulto di veicoli elettrici in area urbana.

La Polizia di Stato identifica un 16enne e un 15enne grazie alle telecamere: il monopattino colpisce una donna in transito, poi ricoverata al Cardarelli. NAPOLI – La Polizia di Stato ha denunciato un 16enne e un 15enne napoletani per un grave episodio avvenuto il 16 gennaio in Piazzale Tecchio. Dal terrazzo superiore della struttura del Ser.D., i due avrebbero lanciato un monopattino che ha colpito una donna di passaggio. La vittima è stata trasportata all’ospedale Cardarelli per le ferite riportate. A diffondere la notizia una comunicazione della Questura di Napoli. Le indagini e l’analisi delle telecamere. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

#Napoli, Fuorigrotta. Oggi. Ennesimo esempio del #fallimento dei genitori Due ragazzini di 15 e 16 anni lanciano un monopattino dal terrazzo di una struttura pubblica nei pressi dello stadio Maradona. Il mezzo colpisce in pieno una donna di 67 anni, o - facebook.com facebook

