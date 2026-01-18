Napoli esplode il mercato Le cifre per Lucca e non solo ecco come rivoluzionerà l’attacco | CM

Il mercato del Napoli si sta rapidamente muovendo, con importanti operazioni in uscita e possibili acquisti offensivi. La società punta a rafforzare l’attacco, con nomi come En-Nesyri in prima fila, in vista della nuova stagione sotto la guida di Antonio Conte. Le decisioni prese nelle prossime settimane potrebbero segnare un cambiamento significativo per la squadra, che mira a migliorare le proprie performance sul campo.

Gli azzurri accelerano in uscita e sono pronti ad aprire le danze per gli acquisti offensivi per Antonio Conte: En-Nesyri più un sogno Il mercato del Napoli sta per stapparsi. Gli azzurri hanno dei paletti chiari in questo gennaio, ovvero devono prima cedere e poi eventualmente acquistare. Ovviamente sempre con le stesse cifre e formule: tanto entra, tanto può uscire. Per questo fino a questo momento il club di De Laurentiis non si è ancora potuto muovere in questa sessione invernale, ma il digiuno potrebbe finire presto. Come raccolto dalla redazione di Calciomercato.it, il Nottingham Forest ha sorpassato il Benfica e il Besiktas nella corsa a Lorenzo Lucca, attaccante che è ormai già fuori dal progetto tecnico di mister Antonio Conte. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

Mercato Napoli, ecco perché Lucca e Lang hanno le valigie pronte: occhio all’incastro per l’obiettivo in attacco!

Il mercato invernale del Napoli si sta muovendo con attenzione, soprattutto in attacco. Lucca e Lang sono pronti a partire, mentre si valuta attentamente l’incastro ideale per rinforzare la rosa senza sforare il budget. La strategia del club mira a ottimizzare le risorse disponibili, mantenendo un equilibrio tra obiettivi sportivi e sostenibilità finanziaria.

