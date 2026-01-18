Napoli dramma al centro commerciale | ragazzino di 11 anni sbalzato da una moto da cross ricoverato al Santobono

Nel centro commerciale La Birreria a Napoli, si è verificato un incidente che ha coinvolto un ragazzino di 11 anni rimasto ferito dopo essere stato sbalzato da una moto da cross. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e le forze dell’ordine, mentre il giovane è stato trasportato al reparto di pediatria dell’ospedale Santobono. La vicenda ha suscitato preoccupazione nella comunità locale.

Pomeriggio di paura a Napoli. I carabinieri sono intervenuti presso il centro commerciale La Birreria a Napoli. Al secondo piano dell'area parcheggio, un ragazzino di 11 anni è finito contro un parapetto mentre guidava una piccola moto da cross. L'undicenne ha riportato una frattura al braccio e una lesione all'addome ed è ricoverato in terapia intensiva dell'ospedale pediatrico, dove è stato trasportato dai soccorritori intervenuti immediatamente nel centro commerciale di Miano. La moto che stava utilizzando l'11enne - una Lem - non è omologata per circolare sui strada ma va usata esclusivamente in spazi privati e piste e circuiti riservati.

