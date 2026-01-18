Napoli decimato a Copenaghen | fuori 7 big Conte inventa la difesa Neres la decisione

Il Napoli si prepara alla sfida contro il Copenaghen, valida per la fase a gironi di Champions League. A causa di assenze importanti, tra cui sette titolari, l’allenatore Conte si affiderà a soluzioni tattiche alternative, con l’obiettivo di ottenere un risultato positivo e mantenere vive le speranze di qualificazione. La partita si svolgerà martedì alle 21:00 in un contesto di emergenza per i partenopei.

EMERGENZA TOTALE IN DANIMARCA. Il Napoli affronta il Copenaghen (martedì, ore 21:00) in una sfida importantissima per l’accesso ai playoff di Champions League. Entrambe le squadre sono a 7 punti, ma gli azzurri arrivano decimati: 7 gli indisponibili certi, tra cui i nuovi stop di Rrahmani e Politano che si aggiungono a Lukaku, De Bruyne, Anguissa, Gilmour e Meret. Conte, furioso con lo staff medico (“Chiedete a loro, non so nulla”), deve ridisegnare la squadra: Buongiorno titolare in difesa, dubbio Neres sulla trequarti (Vergara o Lang pronti). Hojlund carico per Copenaghen-Napoli Quali sono le probabili formazioni di Copenaghen-Napoli, chi sono gli infortunati e cosa ha detto Conte?. 🔗 Leggi su Napolissimo.it

