Napoli Conte aspetta il mercato | Servono rinforzi subito

Il Napoli si prepara ad affrontare le prossime sfide di stagione, con Antonio Conte che sottolinea l'urgenza di rinforzi immediati. Dopo la recente vittoria contro il Sassuolo, resta aperto il tema delle necessità di mercato, fondamentale per rafforzare la rosa e mantenere la competitività. La strategia del club e le decisioni in corso saranno decisive per il proseguimento della stagione.

NAPOLI – La vittoria contro il Sassuolo non cancella i problemi. Anzi, li rende ancora più evidenti. Il Napoli stringe i denti, ma ha bisogno di aiuto immediato dal mercato. A dirlo senza giri di parole è Cristian Stellini, vice di Antonio Conte, nel post gara del Maradona, mentre il tecnico scontava la seconda giornata di squalifica. Lo riporta Fabio Tarantino sul Corriere dello Sport. «Abbiamo bisogno di giocatori nell'immediato – ha spiegato Stellini – ci sarà da fare delle valutazioni con il club. Se certi giocatori non vengono utilizzati, servono sostituti.

