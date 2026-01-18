napoli ceduti lang e lucca

Il Napoli ha ufficializzato la cessione di Lang e Lucca, segnando un passo importante nel mercato invernale. La squadra si prepara ora a eventuali ulteriori operazioni che potrebbero rafforzare la rosa. Restano da seguire gli sviluppi nelle prossime settimane, mentre la società lavora per ottimizzare la composizione della squadra in vista delle competizioni in corso.

"> Il mercato del Napoli entra finalmente nel vivo e potrebbe sbloccarsi a breve. Come riportato da Gianluca Di Marzio, noto esperto di calciomercato, il club azzurro è sempre più vicino a definire le cessioni di Lorenzo Lucca e Noa Lang, passaggi fondamentali per dare il via alle operazioni in entrata. Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio, per Lorenzo Lucca esiste già un accordo di massima tra il Napoli e il Nottingham Forest. La destinazione finale dell’attaccante dipenderà però dalla sua volontà: sullo sfondo resta vivo anche l’interesse del Pisa, pronto a riportare il centravanti in Toscana. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

Napoli si prepara a tutelare i propri talenti, Lucca e Lang, in vista di offerte da 63 milioni di euro. La società intende mantenere la propria strategia di valorizzazione, senza cedere ai facili compromessi. La trattativa rappresenta un momento cruciale per il futuro del club, che mira a preservare la propria competitività e integrità.

