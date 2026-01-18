My name is Luca – Ballata con Vialli a Torino 2ª edizione con Mancini Buffon Chiellini Cattelan Capossela Sermonti

L’evento My name is Luca – Ballata con Vialli torna al Teatro Regio di Torino per la seconda edizione. Organizzato dalla Fondazione Vialli e Mauro, coinvolge figure di spicco del calcio, della musica e dello spettacolo, tra cui Buffon, Chiellini, Mancini, Cattelan e Capossela. Un’occasione di incontro dedicata alla memoria di Gianluca Vialli, con momenti di riflessione e cultura, in un contesto di sobrietà e rispetto.

Al Teatro Regio di Torino la seconda edizione dell’evento My name is Luca – Ballata con Vialli,della Fondazione Vialli e Mauro con Gigi Buffon, Giorgio Chiellini, Roberto Mancini, Alessandro Cattelan e Vinicio Capossela ed altri. Sport, musica e parole si incontrano a Torino per ricordare Gianluca Vialli a tre anni dalla sua scomparsa. Dopo il successo della prima edizione a Genova, My name is Luca. Ballata con Vialli approda per la prima volta al Teatro Regio di Torino con una serata che unisce memoria, emozione e impegno concreto a favore della ricerca scientifica. La serata evento al Teatro Regio di Torino. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu © Spettacolo.eu - My name is Luca – Ballata con Vialli, a Torino 2ª edizione con Mancini, Buffon, Chiellini, Cattelan, Capossela, Sermonti Leggi anche: My name is Luca. Ballata con Vialli: a Torino la seconda edizione della serata evento per celebrare l’ex attaccante. Tutti i dettagli “My name is Luca. Ballata con Vialli”: aprono oggi le prevendite per l’evento al Teatro Regio di Torino

Oggi aprono le prevendite per "My name is Luca. Ballata con Vialli", un evento speciale al Teatro Regio di Torino. Promosso dalla Fondazione Vialli e Mauro per la Ricerca e lo Sport Onlus, con il patrocinio di enti locali, l'appuntamento si terrà il 19 gennaio alle 20, offrendo un'occasione unica di confronto e solidarietà.

