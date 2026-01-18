Mutinelli da 4 generazioni Un cappello per ogni testa

Mutinelli, da quattro generazioni, propone cappelli e berretti di qualità per ogni esigenza. In negozio e in vetrina, troverete un’ampia selezione di modelli e stili, pensati per soddisfare ogni gusto e carattere. La nostra esperienza garantisce prodotti artigianali, curati nei dettagli, ideali per completare con eleganza ogni look.

In vetrina, appesi oppure sistemati sugli scaffali. Ce n’è per tutte le teste: cappelli e berretti di ogni stile e forma. E il “cappellaio“ è Matteo Mutinelli (nella foto), al timone della bottega storica fondata dal suo bisnonno Fausto nel 1888. La più antica cappelleria di Milano rimasta nella stessa sede, in corso Buenos Aires 5, e guidata dalla stessa famiglia da 4 generazioni. "Un monumento alla storia del cappello e un luogo di alta artigianalità, dove si respira tradizione in un contesto di arredi d’epoca e si trovano marchi prestigiosi. Un simbolo di stile e cultura", così viene descritta dal Comune. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Mutinelli, da 4 generazioni. Un cappello per ogni testa Leggi anche: Perché la GenZ in inverno non indossa il cappello? La nuova mania sono le sciarpe da mettere in testa Leggi anche: Cappello da baseball, 14 modelli da acquistare online La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Mutinelli, da 4 generazioni. Un cappello per ogni testa - Ce n’è per tutte le teste: cappelli e berretti di ogni stile ... ilgiorno.it

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.