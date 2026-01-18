La cittadinanza onoraria di Trento a Benito Mussolini non è mai stata revocata ufficialmente, nonostante le controversie. Demarchi sollecita una riflessione sul da farsi, sottolineando la necessità di chiarire la posizione della città in merito a questa questione storica e simbolica. La discussione riguarda il riconoscimento e il ruolo della memoria collettiva nei confronti di figure storiche del passato.

“La cittadinanza onoraria concessa dalla città di Trento a Benito Mussolini non è mai stata formalmente revocata”. A dirlo è il consigliere comunale ed ex candidato sindaco Andrea Demarchi, che ha aggiunto: “Mi chiedo se la giunta comunale abbia l’intenzione di revocarla entro l’anno perché.🔗 Leggi su Trentotoday.it

Mussolini è (ancora) cittadino onorario di Trento. Demarchi: "Cosa aspettiamo a togliergliela?" - Il consigliere comunale del Patt poi aggiunge: "Si rischia di percepire che l'antifascismo venga evocato, soprattutto dalla sinistra, più come parola d'ordine che come pratica coerente e continuativa" ... trentotoday.it