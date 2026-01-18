Musetti | Punto al numero 3 E se dovessi rinascere non rinuncerei al rovescio a una mano

18 gen 2026

Lorenzo Musetti mira al top 3 del ranking ATP, mantenendo la sua determinazione e la passione per il tennis. In vista delle prossime sfide, il giovane atleta si concentra sulla crescita e sull’affrontare nuovi avversari, come Collignon in Australia, riconoscendo l’importanza di migliorare sul veloce. Quello che conta è il continuo impegno per raggiungere gli obiettivi e affinare le proprie capacità nel rispetto dello sport.

Sette anni fa, qui a Melbourne, Lorenzo Musetti conquistava il titolo dello Slam Junior. Era gennaio del 2019, l’anno in cui il tennis italiano ha visto sbocciare fiori profumatissimi, che hanno dato vita nel tempo a un meraviglioso giardino. Fabio Fognini conquistava il titolo a Montecarlo, primo Masters 1000 della carriera entrando in Top 10 e Matteo Berrettini, a fine estate, giocava una storica semifinale contro Nadal agli Us Open qualificandosi poi per le Atp Finals di Londra. Oggi Musetti si presenta a Melbourne Park da numero 5 al mondo, è papà di due bambini e sembra aver raggiunto una stabilità personale che gli sta permettendo di crescere anche sul piano professionale. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

