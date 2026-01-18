Musetti | Punto al numero 3 E se dovessi rinascere non rinuncerei al rovescio a una mano

Lorenzo Musetti mira al top 3 del ranking ATP, mantenendo la sua determinazione e la passione per il tennis. In vista delle prossime sfide, il giovane atleta si concentra sulla crescita e sull’affrontare nuovi avversari, come Collignon in Australia, riconoscendo l’importanza di migliorare sul veloce. Quello che conta è il continuo impegno per raggiungere gli obiettivi e affinare le proprie capacità nel rispetto dello sport.

Sette anni fa, qui a Melbourne, Lorenzo Musetti conquistava il titolo dello Slam Junior. Era gennaio del 2019, l'anno in cui il tennis italiano ha visto sbocciare fiori profumatissimi, che hanno dato vita nel tempo a un meraviglioso giardino. Fabio Fognini conquistava il titolo a Montecarlo, primo Masters 1000 della carriera entrando in Top 10 e Matteo Berrettini, a fine estate, giocava una storica semifinale contro Nadal agli Us Open qualificandosi poi per le Atp Finals di Londra. Oggi Musetti si presenta a Melbourne Park da numero 5 al mondo, è papà di due bambini e sembra aver raggiunto una stabilità personale che gli sta permettendo di crescere anche sul piano professionale. «Le finali non sono le mie partite», confessa Lorenzo Musetti, sconsolato. Se davvero vuole ancora alzare l'asticella, allora il "punto di partenza" da lui evocato ieri dopo il successo su Rublev - che gli ha garantito l'ingresso tra i 5 migliori tennisti del mondo

