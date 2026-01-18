Musei chiusura straordinaria della Cappella Sansevero dal 20 al 22 gennaio

Il Museo Cappella Sansevero sarà chiuso dal 20 al 22 gennaio 2026 per lavori di manutenzione e pulizia delle opere. La chiusura è necessaria per garantire la corretta conservazione delle sculture e l’adeguamento degli impianti di illuminazione. Durante questo periodo, il museo non sarà accessibile al pubblico. Si invita a programmare la visita di conseguenza e a consultare eventuali aggiornamenti sul sito ufficiale.

Il Museo Cappella Sansevero resterà chiuso al pubblico da martedì 20 a giovedì 22 gennaio 2026 per consentire gli interventi di manutenzione dell’impianto di illuminazione e le operazioni periodiche di pulitura delle opere scultoree. Gli interventi sono necessari al fine di garantire la valorizzazione e la corretta conservazione del patrimonio artistico custodito nel Museo, permettendo ai visitatori di apprezzare al meglio i capolavori del gioiello barocco. Il Museo riaprirà regolarmente al pubblico a partire da venerdì 23 gennaio, secondo il consueto orario: Tutti i giorni dalle ore 9.00 alle ore 19. 🔗 Leggi su Ildenaro.it Leggi anche: NarteA torna al Museo Cappella Sansevero con la visita teatralizzata sul Cristo Velato Cappella Sansevero, per il compleanno del principe appuntamenti speciali (con libertà di foto)

Il Museo Cappella Sansevero propone a gennaio due eventi speciali: il 19 gennaio, in occasione del Blue Monday, sarà possibile visitare il museo a prezzo ridotto e scattare fotografie. Dal 30 gennaio al 1° febbraio, si terranno visite guidate tematiche per celebrare il compleanno del principe Raimondo di Sangro, offrendo l'opportunità di scoprire con approfondimenti l'arte e la storia di questo tempio barocco.

