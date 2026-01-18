Municipale si chiude il caso Frutti La Cassazione | non fu diffamazione

La Cassazione ha concluso definitivamente la vicenda giudiziaria di Francesco Frutti, ex agente della polizia municipale di Calenzano. Il terzo grado di giudizio ha stabilito che non si trattò di diffamazione. La vicenda, che ha coinvolto Frutti dal 2019 al 2024, riguarda il suo ruolo di dirigente della polizia locale dell’Unione Valdera, confermando la sua posizione e chiarendo la questione legale.

Con il terzo grado di giudizio si è conclusa in maniera definitiva la vicenda giudiziaria che ha coinvolto Francesco Frutti, agente per cinque anni della polizia municipale di Calenzano, dal 2019 al 2024 a capo del corpo di polizia locale di Campi Bisenzio e attualmente dirigente della polizia locale dell'Unione Valdera. I fatti prendono il via nel 2018 con due mail inviate, pur in forma anonima, dallo stesso Frutti a vari uffici del Comune di Calenzano, con le quali veniva segnalata una possibile anomalia nella composizione della commissione di un concorso pubblico indetto da alcune amministrazioni della Piana, i Comuni di Sesto Fiorentino, Calenzano e Scandicci.

