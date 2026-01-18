La partita tra Parma e Genoa, valida per la 21ª giornata di Serie A 202526, ha suscitato diverse discussioni legate ad alcuni episodi controversi. La gestione dell’arbitro Pairetto è stata al centro di attenzione, in un incontro caratterizzato da intensità e fisicità. Di seguito, analizziamo gli episodi dubbi che hanno segnato il match, offrendo una panoramica obiettiva e dettagliata sugli aspetti più discussi della partita.

Una partita intensa, fisica e spezzettata, che ha richiesto il pugno duro per non sfuggire di mano. La sfida tra Parma e Genoa ha visto come protagonista non solo i ventidue in campo, ma anche il direttore di gara Luca Pairetto, arbitro della sezione di Torino, chiamato a gestire un incontro ricco di contrasti e agonismo. La sua direzione è stata caratterizzata da una soglia di tolleranza piuttosto bassa, necessaria per arginare l’irruenza dei giocatori. I primi venti minuti scorrono via con qualche richiamo verbale, come in occasione del fallo in attacco fischiato a Lorenzo Colombo al 5'. Tuttavia, la gara si accende improvvisamente a metà frazione. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Moviola Parma Genoa, gli episodi dubbi del match del Tardini. La gestione di Pairetto…

Leggi anche: Moviola Juve Udinese: gli episodi dubbi del match

Moviola Sassuolo Juve: gli episodi dubbi del match

Analisi degli episodi controversi nella moviola di Sassuolo-Juventus, partita valida per la 19ª giornata del campionato di Serie A 202526. In questo approfondimento, vengono esaminati gli interventi arbitrali più discussi e le decisioni che hanno suscitato maggiori commenti, offrendo un quadro chiaro e obiettivo degli episodi più dubbi durante il match.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

CdS - Moviola Napoli-Parma, a Fabbri un 5.5: "Dubbi sul contatto Delprato-McTominay" x.com

Moviola #NapoliParma, CorSport severo con #Fabbri: “Rigore su #McTominay da valutare” - facebook.com facebook