A Mosorrofa, ieri si è svolta una partecipata manifestazione di protesta contro l’installazione di una cabina elettrica nella spianata di Bufano. I cittadini hanno espresso il loro dissenso alla decisione del Comune di autorizzare questa infrastruttura nel sito. Contestualmente, il comitato locale ha annunciato l’intenzione di presentare una lista per le prossime elezioni comunali, segnando un passo importante nel territorio.

Non è stata solo una protesta partecipata quella che ieri ha visto radunarsi numerosi cittadini a Mosorrofa, nella spianata di Bufano, per esprimere il loro dissenso alla decisione del Comune di autorizzare in quel sito una cabina elettrica. Nel contesto di una manifestazione vivace e con la presenza di tante famiglie residenti, è arrivato anche l'annuncio del comitato di quartiere, che ha scelto di scendere in campo alle prossime elezioni comunali. Si tratta di una decisione inattesa per un organismo che, come ha precisato il presidente Pasquale Andidero, è apartitico e non ha colore politico. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Leggi anche: Mosorrofa, Andidero: "Quella cabina elettrica sembra quasi un dispetto contro i bisogni della comunità"

Leggi anche: Castellanza, comitato contro la centrale elettrica: “A ogni accensione tremano le case”

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Mosorrofa, si protesta contro la cabina elettrica e il comitato annuncia una lista per le comunali; Mosorrofa, il Comitato di Quartiere tuona contro l'amministrazione: “Ignorate totalmente le nostre richieste sulla cabina elettrica dell’area Bufano”; Mosorrofa, Andidero: Quella cabina elettrica sembra quasi un dispetto contro i bisogni della comunità; Reggio Calabria: Mosorrofa e la cabina elettrica contestata, sabato manifestazione di protesta.

Reggio Calabria: Mosorrofa e la cabina elettrica contestata, sabato manifestazione di protesta - 00 nell’area Bufano a Mosorrofa abbiamo indetto la manifestazione di protesta, vedi locandina, contro la decisione del comune di autorizzare il posizionamento della cabina elett ... strettoweb.com