Morto il 43enne che a Capodanno aveva perso la mano per l’esplosione di un petardo artigianale

Bruno Savoia, 43 anni, è deceduto dopo essere rimasto gravemente ferito nell’esplosione di un petardo artigianale durante la notte di Capodanno. La tragedia ha causato la perdita di una mano e ha portato alla sua morte nelle ultime ore. La vicenda sottolinea i rischi legati all’uso di dispositivi esplosivi fai da te e la gravità delle conseguenze di comportamenti imprudenti durante le festività.

Non ce l’ha fatta Bruno Savoia, il 43enne rimasto gravemente ferito durante la notte di Capodanno a causa dell’esplosione di un petardo artigianale. L’uomo è morto nella mattinata del 18 gennaio dopo giorni di ricovero in rianimazione all’ ospedale Sant’Andrea di Vercelli (provincia di Vercelli). Le condizioni cliniche erano apparse fin da subito critiche, aggravate da lesioni estese che avevano interessato non solo la mano, ma anche l’addome e altre parti del corpo. Il quadro sanitario si è progressivamente deteriorato nonostante le cure intensive e un delicato intervento chirurgico. I medici avevano tentato ogni soluzione possibile, ma la gravità delle ferite riportate nell’esplosione non ha lasciato margini di recupero. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Acilia, petardo esplode in mano durante i festeggiamenti di capodanno 2026, perde la mano e muore per emorragia - VIDEO

Durante i festeggiamenti di Capodanno 2026 ad Acilia, un uomo di 63 anni ha perso la vita dopo che un petardo gli è esploso in mano, provocandogli un'amputazione e un'emorragia fatale. L'incidente ha impedito l'intervento dei soccorsi. Le circostanze esatte non sono ancora chiare, resta da chiarire se l'uomo stesse maneggiando il petardo in autonomia o se ci siano altre responsabilità coinvolte.

Dramma a Capodanno, muore per l’esplosione di un petardo ad Acilia

Un uomo di 63 anni ha perso la vita ad Acilia, nel X Municipio di Roma, a causa di un’esplosione di un petardo durante i festeggiamenti di Capodanno. L’incidente si è verificato nella periferia della città, causando il tragico decesso dell’uomo. La vicenda richiama l’attenzione sui rischi legati all’uso di materiali pirotecnici durante le festività.

