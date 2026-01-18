Morto Bruno Savoia a Vercelli perse la mano a Capodanno per l’esplosione di un petardo | sfogo della compagna

A Vercelli, si è verificata la morte di Bruno Savoia, 43 anni, coinvolto in un incidente durante i festeggiamenti di Capodanno, quando aveva perso una mano a causa di un petardo artigianale esploso. La notizia ha suscitato attenzione e commenti, tra cui lo sfogo della compagna. L’evento evidenzia i rischi legati all’uso di dispositivi pirotecnici non autorizzati durante le festività.

Bruno Savoia, l’uomo di 43 anni che a Vercelli aveva perso la mano dopo essere rimasto gravemente ferito durante la notte di Capodanno, è morto. Nel corso dei festeggiamenti, aveva acceso un potente petardo artigianale. La devastante esplosione lo aveva investito. Portato d’urgenza in ospedale, gli fu amputato l’arto. Nei giorni successivi le sue condizioni si sono aggravate irrimediabilmente, fino al decesso. Vercelli, morto Bruno Savoia: a Capodanno perse la mano per l’esplosione di un petardo La corsa in ospedale Le parole della fidanzata Grazia: "Ho chiamato l'ambulanza 18 volte" Vercelli, morto Bruno Savoia: a Capodanno perse la mano per l’esplosione di un petardo Durante l’incidente con il petardo, Savoia, oltre a riportare la gravissima lesione alla mano, aveva subito profonde ferite all’addome e ustioni. 🔗 Leggi su Virgilio.it

