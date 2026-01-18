Morte Commisso il ricordo di Jacobelli | dall’emozione per il grande Torino a quel Fast fast fast per il Viola Park

Xavier Jacobelli ricorda Giuseppe Commisso, figura importante nel calcio italiano e presidente della Fiorentina. Tra i ricordi, l’emozione per il Grande Torino e il celebre “Fast fast fast” di Viola Park. Un omaggio che ripercorre momenti privati e pubblici di un uomo che ha lasciato un’impronta significativa nel mondo del calcio, segnando con passione e determinazione il percorso della società e della sua comunità.

Era l'8 dicembre 2019. A Torino, prima della sfida contro il Toro, Rocco Commisso volle salire a Superga. Un pellegrinaggio sentito, compiuto con la moglie Catherine, Joe Barone e Alessandro Ferrari. Davanti alla lapide del Grande Torino, tra i nomi di Capitan Valentino e Renato Casalbore, fondatore di Tuttosport, Commisso si commosse. Il suo sguardo si posò sul drappo viola con il numero 13 di Davide Astori. Mormorò: «Raggiunta Torino con la squadra, venire qui è stata la prima cosa che ho pensato fosse giusto fare.

