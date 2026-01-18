morte commisso i ringraziamenti della famiglia

La scomparsa di Rocco Commisso ha suscitato grande cordoglio nel mondo del calcio. La sua perdita è stata commemorata con un minuto di silenzio durante le partite di Serie A, in segno di rispetto e riconoscenza. La famiglia Commisso desidera esprimere i propri ringraziamenti per il sostegno ricevuto in questo momento di lutto. La memoria di Rocco rimarrà viva nel cuore di tutti coloro che lo hanno conosciuto e stimato.

La morte di Rocco Commisso ha commosso il mondo del calcio, non solo quello di colore viola. Già nelle partite di ieri le squadre scese in campo per la 21esima giornata del campionato di Serie A hanno osservato un minuto di silenzio in memoria dell’italoamericano scomparso la scorsa notte negli Stati Uniti. Commoventi anche le parole di Vincenzo Italiano. l’allenatore del Bologna ha parlato di Commisso come un vero e proprio padre. Il tecnico ex viola proprio sotto la sua gestione tecnica ha fatto vivere alla società e al patron il periodo sportivo migliore. Oggi proprio il Bologna affronterà nella città felsinea la società del presidente scomparso. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

La Juventus ha espresso il suo cordoglio per la scomparsa di Rocco Commisso, presidente della Fiorentina. In un messaggio ufficiale, la società torinese ha ricordato la figura di Commisso, evidenziando il suo contributo al calcio italiano e il suo ruolo nel club viola. Un gesto di rispetto e vicinanza in un momento di dolore per la famiglia e l'intero mondo sportivo.

La Lega Serie A ha annunciato le disposizioni adottate per la ventunesima giornata di campionato in seguito alla scomparsa di Rocco Commisso. La decisione, ufficializzata recentemente, riguarda le modalità di svolgimento delle gare e il rispetto della memoria del presidente della Fiorentina. Di seguito vengono forniti tutti i dettagli relativi alle misure adottate e alle eventuali variazioni nel calendario.

