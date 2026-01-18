montemesola tra fasce di famiglia e una possibile rivoluzione rosa

A Montemesola, tra le tradizioni di famiglia e un possibile cambiamento politico, si evidenziano i legami forti tra i fratelli Punzi. La comunità osserva con attenzione gli sviluppi locali, riflettendo sulla storia e sulle prospettive future del paese. In un contesto di continuità e innovazione, il ruolo di questa famiglia rimane centrale nel panorama di Montemesola.

Tarantini Time Quotidiano A Montemesola, ormai, una cosa l’abbiamo capita tutti: i fratelli Punzi si vogliono bene. E non è poco, in tempi di famiglie che si sfaldano e di litigi condominiali che finiscono in tribunale. L’affetto fraterno qui si manifesta in modo elegante e istituzionale: ci si passa la fascia tricolore come fosse una sciarpa nelle sere d’inverno. E infatti Vito torna a candidarsi alla carica di sindaco. Sulla squadra, però, aleggia ancora il mistero: turnover non pervenuto. Come hanno fatto notare i comunisti sui social – con quella delicatezza che li contraddistingue – più che una classe dirigente sembra una staffetta di famiglia. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

Montemesola, prove tecniche di rivoluzione: destra e sinistra si preparano al matrimonio politico per "fare fuori" Insieme

Montemesola si appresta a tornare alle urne per il rinnovo del Consiglio comunale, segnando un momento di importante rinnovamento politico. Le forze di destra e sinistra avviano un dialogo finalizzato a un possibile accordo, in vista di un nuovo assetto amministrativo. La consultazione elettorale, prevista nel 2026, rappresenta un'occasione per il territorio di riflettere sul proprio futuro e sulle scelte da compiere.

