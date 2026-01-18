Montemarcianese in festa Biagio Nazzaro si arrende
Montemarcianese e Biagio Nazzaro si affrontano in una partita di calcio. La squadra locale ha prevalso con un risultato di 1-0, grazie a una prestazione equilibrata e senza grandi spettacoli. La cronaca della partita evidenzia le sostituzioni e le formazioni schierate da entrambe le squadre, offrendo un quadro chiaro di un incontro deciso negli episodi finali.
MONTEMARCIANESE 1 BIAGIO NAZZARO 0 MONTEMARCIANESE: Cominelli, Formica, Giovagnoli, Maiorano, Burini (21’st Rosi), Rossetti (45’st Giancamilli), Lucci, Gagliardi, Massaccesi (21’st Daidone), Sabbatini (31’st Carpani) (35’st Droghini), Pierandrei. All. Profili BIAGIO NAZZARO: Albanesi, Coltorti, Compagnucci, Carloni (1’st Rocchetti), Tamburini, Candidi, Medici, Serfilippi, Morbidi, Giuli (11’st Franconi), Esposito (1’st Schiaroli). All. Morganti Arbitro: Chenouf di Pesaro Reti: 28’pt Pierandrei (M) Il derby è della Montemarcianese che porta a casa il successo grazie ad un gol alla mezz’ora del primo tempo di Pierandrei. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Leggi anche: Promozione, i Portuali in casa contro l’Ostra mentre il Moie Vallesina tra le mura amiche contro il Villa San Martino. Montemarcianese, derby con la Biagio Nazzaro
Leggi anche: Impresa Montemarcianese. Ostra si arrende in casa
Montemarcianese in festa. Biagio Nazzaro si arrende; Il solito Pierandrei regala il derby alla Montemarcianese; Vincono ancora Montemarcianese e Ostra.
La Fiamma Olimpica nelle Marche: protagonista l'atleta montemarcianese Gaia Giulietti - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.