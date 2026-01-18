Montemarcianese in festa Biagio Nazzaro si arrende

Montemarcianese e Biagio Nazzaro si affrontano in una partita di calcio. La squadra locale ha prevalso con un risultato di 1-0, grazie a una prestazione equilibrata e senza grandi spettacoli. La cronaca della partita evidenzia le sostituzioni e le formazioni schierate da entrambe le squadre, offrendo un quadro chiaro di un incontro deciso negli episodi finali.

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.