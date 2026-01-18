L'ospedale Franchini di Montecchio, a Reggio Emilia, ha adottato una nuova tecnica per il trattamento delle fistole anali, utilizzando la fibrina ricca di piastrine (Prf). Questa innovazione mira a migliorare i risultati clinici e la qualità delle cure offerte ai pazienti, integrando metodi all'avanguardia nella chirurgia proctologica. Una scelta che sottolinea l'impegno dell'ospedale nel garantire servizi sanitari sempre più efficaci e aggiornati.

Montecchio (Reggio Emilia), 18 gennaio 2026 – L’ospedale Franchini di Montecchio punta al miglioramento dell’offerta sanitaria introducendo una tecnica tra le più avanzate nel settore della chirurgia proctologica: il trattamento delle fistole anali con Prf, la fibrina ricca di piastrine. Questa metodica, già adottata in centri specialistici nazionali e internazionali, rappresenta un’evoluzione importante rispetto agli approcci tradizionali, spesso più invasivi e con tempi di recupero più lunghi. Le fistole anali sono un disturbo più frequente di quanto si pensi e possono compromettere la qualità della vita dei pazienti, provocando dolore, secrezioni e fastidi quotidiani. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Montecchio, nuovo trattamento delle fistole all'ospedale Franchini

Chirurgia robotica per il trattamento delle patologie del fegato: l'ospedale Miulli da primato

Nel 2025, l’ospedale Miulli ha eseguito 90 interventi di resezione epatica con tecnologia robotica, confermando il proprio ruolo di punto di riferimento in chirurgia epatobiliare. La chirurgia robotica rappresenta un approccio innovativo e preciso nel trattamento delle patologie del fegato, offrendo benefici significativi in termini di sicurezza e recupero. Questa esperienza consolidata sottolinea l’impegno dell’ospedale nel garantire servizi di alta qualità e tecnologie all’avanguardia.

