Monte Porzio piange Stefanetti il suo dottore

Da ilrestodelcarlino.it 18 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Monte Porzio, la comunità si stringe nel dolore per la scomparsa del dottor Mario Stefanetti, noto medico di medicina generale e pediatra locale. La perdita di una figura così stimata lascia un vuoto in tutta la Valcesano, dove il suo contributo alla salute e al benessere dei cittadini è stato significativo. Un momento di tristezza condivisa per un professionista che ha dedicato la propria vita alla cura degli altri.

Diffuso cordoglio a Monte Porzio e in tutta la Valcesano per la morte del dottor Mario Stefanetti, storico medico di medicina generale e pediatra del paese. Si è spento venerdì, all’età di 93 anni, e ieri pomeriggio si è svolto il funerale nella chiesa di San Michele Arcangelo, con tante persone che hanno voluto tributargli l’estremo saluto. Laureatosi molto giovane, Stefanetti ha fatto il medico di base e il pediatra nella sua Monte Porzio per una vita, dagli anni 60’ ai primi di questo secolo, sempre con grande competenza e proverbiale disponibilità. "Era un autentico signore – racconta lo scrittore Enrico Vergoni, per molto tempo è stato suo assistito –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

monte porzio piange stefanetti il suo dottore

© Ilrestodelcarlino.it - Monte Porzio piange Stefanetti, il suo dottore

Leggi anche: Terza categoria, nel girone A gran colpo del San Silvestro a Schieti. Il Novilara ferma la Laurentina. Monte Porzio aggancia la vetta

Leggi anche: La città piange il dottore Gianfelici: "Sempre attento a chi aveva bisogno"

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Monte Porzio piange Stefanetti, il suo dottore.

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.