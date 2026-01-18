Monte Porzio piange Stefanetti, il suo dottore.

A Monte Porzio, la comunità si stringe nel dolore per la scomparsa del dottor Mario Stefanetti, noto medico di medicina generale e pediatra locale. La perdita di una figura così stimata lascia un vuoto in tutta la Valcesano, dove il suo contributo alla salute e al benessere dei cittadini è stato significativo. Un momento di tristezza condivisa per un professionista che ha dedicato la propria vita alla cura degli altri.

Diffuso cordoglio a Monte Porzio e in tutta la Valcesano per la morte del dottor Mario Stefanetti, storico medico di medicina generale e pediatra del paese. Si è spento venerdì, all’età di 93 anni, e ieri pomeriggio si è svolto il funerale nella chiesa di San Michele Arcangelo, con tante persone che hanno voluto tributargli l’estremo saluto. Laureatosi molto giovane, Stefanetti ha fatto il medico di base e il pediatra nella sua Monte Porzio per una vita, dagli anni 60’ ai primi di questo secolo, sempre con grande competenza e proverbiale disponibilità. "Era un autentico signore – racconta lo scrittore Enrico Vergoni, per molto tempo è stato suo assistito –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

