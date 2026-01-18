Recenti utenti segnalano problemi di performance di Monster Hunter Wilds su PC, con alcuni sospetti che il check dei DLC possa influire sul framerate. Digital Foundry ha analizzato la questione, chiarendo gli aspetti tecnici coinvolti. Questa discussione evidenzia l’importanza di comprendere meglio come gli elementi aggiuntivi possano incidere sulle prestazioni del gioco, offrendo una prospettiva più chiara ai giocatori interessati.

Le recenti difficoltà prestazionali di Monster Hunter Wilds su PC hanno acceso un acceso dibattito nella community, alimentato da un’ipotesi curiosa: acquistare DLC migliorerebbe il framerate. Vista la stranezza della faccenda, Digital Foundry ha deciso di analizzare a fondo la questione, verificando se i controlli dei contenuti scaricabili eseguiti in background dal gioco possano effettivamente incidere sulle prestazioni ed il verdetto è chiaro: il problema esiste, ma la sua portata è stata ampiamente ingigantita. Non si tratta di un limite strutturale del gameplay, bensì di un bug tecnico localizzato e soprattutto, non influisce sull’esperienza di gioco principale. 🔗 Leggi su Game-experience.it

© Game-experience.it - Monster Hunter Wilds su PC, i problemi di performance sono legati al check dei DLC? Risponde Digital Foundry

