Capcom ha annunciato la data dell’aggiornamento di gennaio per Monster Hunter Wilds, dedicato a migliorare l’ottimizzazione su PC. L’intervento mira a ottimizzare le prestazioni e risolvere alcune problematiche riscontrate dagli utenti. L’update rappresenta un passo importante nel supporto continuo al gioco, garantendo un’esperienza più stabile e fluida per la comunità di giocatori su piattaforma PC.

Capcom prosegue il piano di interventi correttivi su Monster Hunter Wilds e annuncia ufficialmente la data del nuovo aggiornamento dedicato alla versione PC. Dopo il primo update pubblicato a dicembre, che ha migliorato sensibilmente le prestazioni, il secondo intervento mirato all’ottimizzazione arriverà il 28 gennaio 2026 alle 03:00 italiane. La patch, identificata come Ver. 1.040.03.01, è pensata per affrontare alcune delle criticità più discusse dalla community PC. L’obiettivo è rendere l’esperienza più stabile e scalabile su configurazioni diverse, con Capcom che ha confermato inoltre che l’update potrà essere installato senza interrompere le sessioni online. 🔗 Leggi su Game-experience.it

© Game-experience.it - Monster Hunter Wilds, Capcom svela la data dell’update di gennaio che migliora l’ottimizzazione su PC

Monster Hunter Wilds, Capcom presenta il Title Update 4 con trailer e dettagli

Capcom ha annunciato il Title Update 4 di Monster Hunter Wilds, accompagnato da un trailer con dettagli sulle nuove caratteristiche e aggiunte. L’aggiornamento, previsto per il 16 dicembre, promette di ampliare l’esperienza di gioco con contenuti innovativi e miglioramenti, offrendo ai giocatori nuove sfide e opportunità di esplorazione nel mondo di Monster Hunter Wilds.

Monster Hunter Wilds, dei video mostrano i miglioramenti alle performance su PC con il Title Update 4

Monster Hunter Wilds si appresta a ricevere il Title Update 4, disponibile dal 16 dicembre, che introduce significativi miglioramenti alle performance su PC. Questo aggiornamento rappresenta uno degli interventi più importanti dall’uscita del titolo, con l’obiettivo di ottimizzare l’esperienza di gioco e rispondere alle richieste della community. Nuovi video mostrano i progressi già ottenuti.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Monster Hunter Wilds – Gogmazios Update, Dota 2 Collab & Limit Break Armor Explained!

I problemi di performance di Monster Hunter Wilds su PC sono legati al check dei DLC Ha risposto direttamente Digital Foundry! (Trovate il link della notizia nel primo commento) - facebook.com facebook

Monster Hunter Wilds usato pare venga venduto a pochi centesimi in Giappone x.com