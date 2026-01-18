Mono no aware di Patrizia Schettino a Palazzo Stella

Sabato 17 gennaio alle ore 17:00, si inaugura a Palazzo Stella a Genova la mostra personale “Mono no aware” di Patrizia Schettino, a cura di Flavia Motolese. L’esposizione presenta una selezione di opere che esplorano temi di transitorietà e sensibilità, offrendo uno sguardo intimo e riflessivo. L’evento è un’occasione per avvicinarsi a un percorso artistico caratterizzato da sobrietà e profondità.

La mostra resterà aperta fino al 31 gennaio 2026 con orario dal martedì al sabato 15:00–19:00.

Sabato 17 gennaio alle ore 17:00, si inaugura presso Palazzo Stella a Genova una mostra in memoria di Annalisa Campailla, curata da Mario Napoli. L'esposizione, ospitata nelle storiche sale del palazzo, intende onorare il suo ricordo attraverso una selezione di opere e documenti. L'evento offre un'occasione per condividere il suo contributo e il suo percorso, in un contesto di riflessione e rispetto.

