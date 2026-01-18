Il tribunale di Bergamo ha assolto Monia Bortolotti dall’accusa relativa alla morte dei suoi due figli. Le motivazioni ufficiali evidenziano come l’imputata, vittima di molteplici abbandoni e tradimenti, abbia maturato, in modo inconscio, il desiderio di maternità come risposta alle carenze affettive subite. La sentenza sottolinea l’importanza di comprendere il contesto psicologico e le difficoltà emotive che hanno influenzato le sue scelte.

Bergamo, 18 gennaio 2026 – “L’imputata, esposta a due maternità fallite, quella esercitata dalla madre biologica – che l’aveva fisicamente abbandonata – e quella offertale quale rimedio dalla madre sociale – che l’aveva però psichicamente abbandonata – accolta da un compagno che ne aveva tradito in modo grave e ripetuto la fiducia, maturò un’esigenza, per quanto inconscia, di diventare a sua volta madre e ciò per spostare sui figli quell’affettività che le era stata ripetutamente negata”. BERGAMODUPLICE INFANTICIDIO A PEDRENGO==DEPOSITATE LE MOTIVAZIONI DELLA CONDANNA DI MONIA BORTOLOTTI LA MAMMAFOTO DE PASCALE Una doppia tragedia . 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Monia Bortolotti assolta per la morte dei due figli, ecco le motivazioni dei giudici del tribunale di Bergamo: “Affettività ripetutamente negata”

Leggi anche: Bergamo, Monia Bortolotti assolta per aver ucciso i due figli di 2 e 4 mesi

Leggi anche: Assolta Monia Bortolotti: era accusata di aver ucciso i due figli neonati

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Monia Bortolotti assolta per la morte dei due figli, ecco le motivazioni dei giudici del tribunale di Bergamo: “Affettività ripetutamente negata”.

Assolta Monia Bortolotti: era accusata di aver ucciso i suoi due figli - Secondo la Corte d’Assise di Bergamo, per la morte del primogenito «il fatto non sussiste», mentre per quella del secondogenito la donna è stata ritenuta totalmente incapace di intendere e di volere. lettera43.it

Monia Bortolotti: PM chiede l’ergastolo per il duplice infanticidio/ “Non ha mai mostrato alcun dolore” - È stato chiesto l'ergastolo per Monia Bortolotti: la donna è accusata del duplice infanticidio dei suoi figli, ma secondo la difesa va assolta Si prepara a giungere alla sua conclusione il primo ... ilsussidiario.net

Bimbi morti a Pedrengo: assolta Monia Bortolotti, la mamma accusata di due omicidi. Starà in una Rems 10 anni - Così come il compagno e padre dei due bambini e gli altri famigliari, ... ilgiorno.it