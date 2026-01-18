Il Prato subisce una seconda sconfitta consecutiva, questa volta contro lo Scandicci, nel campionato di calcio regionale. La partita, disputata a San Casciano in Val di Pesa, evidenzia un momento difficile per i lanieri, che devono ora valutare le strategie per migliorare le proprie performance in vista delle prossime sfide.

San Casciano in Val di Pesa (Firenze), 18 gennaio 2026 – Il Prato perde ancora. Dopo il Camaiore, anche lo Scandicci batte i lanieri, al secondo stop consecutivo. In occasione della ventesima giornata del girone E di Serie D, i Blues hanno la meglio della squadra di mister Venturi, che si arrende per 2-0. A decidere la sfida sono i gol di Arrighini e di Valori. Risaliti e compagni restano a quota 32 punti, al quinto posto assieme al Terranuova Traiana. Il tabellino Scandicci - Prato 2-0 Scandicci (3-4-1-2): Fedele; Orselli (dal 56' Marchesini), Valentini, Biancon; Viligiardi, Guidelli, Valori, Chiaverini (dal 25' Mennini); Boganini (dall'87' Poli); Arrighini (dall'83' Russo), Mugelli (dal 56' Dodaro). 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Momento nero per il Prato: anche lo Scandicci batte i lanieri

Leggi anche: Prato, beffa atroce a Seravezza: Bedini gela i lanieri

Leggi anche: Prato, sconfitta beffa a Grosseto: Gerardini castiga i lanieri

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Il mediano: "Sono anni che convivo con questa responsabilità. Il momento nero passerà" #Salerno - facebook.com facebook

Abbiamo mangiato anche oggi sotto la pioggia ... presenti al momento Nero Macchiolino Angel e Nouvel arriveranno pian piano gli altri ma strambumana non sta molto bene sono 40 km per portargli il cibo ... dopo aver nutrito rifugiati e lasciato crocche ai cortil x.com