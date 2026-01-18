Molteni e Zoffili | Strade sicure fondamentale dopo l’aggressione al 17enne e l’intervento dei militari in centro a Como

Dopo l’aggressione a un 17enne in centro a Como e l’intervento delle forze dell’ordine nell’ambito dell’operazione Strade Sicure, Nicola Molteni ed Eugenio Zoffili sottolineano l’importanza di mantenere strade sicure. La vicenda evidenzia la necessità di rafforzare la presenza delle forze di sicurezza per garantire la tranquillità dei cittadini e prevenire simili episodi.

Il sottosegretario al Viminale ringrazia polizia ed Esercito per il fermo dell’uomo e l’arresto. Il deputato comasco: “Serve potenziare il contingente, risoluzione in Commissione Difesa il 21 gennaio” Dopo l’aggressione e il tentativo di rapina ai danni di un ragazzino di 17 anni in centro a Como, con l’intervento dei militari impegnati nell’operazione Strade Sicure e l’arrivo della polizia che ha proceduto all’arresto, arrivano le reazioni di Nicola Molteni ed Eugenio Zoffili, entrambi della Lega. Molteni, sottosegretario al Ministero dell’Interno, in una nota parla di un episodio che confermerebbe l’importanza del presidio congiunto sul territorio. 🔗 Leggi su Quicomo.it

Dimmi La Verità | Eugenio Zoffili (Lega): «L'operazione Strade Sicure sarà potenziata»

Eugenio Zoffili, deputato della Lega, conferma che l'operazione Strade Sicure continuerà e sarà rafforzata. In questa puntata di #DimmiLaVerità, vengono illustrate le motivazioni e le strategie dietro il potenziamento di questa missione, volta a garantire la sicurezza nelle aree interessate. Un approfondimento sulle decisioni politiche e operative previste per il futuro immediato.

**SICUREZZA: ZOFFILI, 'BENE PIANTEDOSI SU 'STRADE SICURE', LEGA AVVIERA' ITER PER AUMENTO MILITARI'** = Roma, 16 gen. (Adnkronos) - ''Apprezziamo le parole del Ministro dell'Interno Matteo Piantedosi che ha definito 'fiore all'occhiello' Strade - facebook.com facebook

