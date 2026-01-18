Martina Colombari ha condiviso con sincerità i momenti difficili vissuti dopo il tentato suicidio del suo figlio in carcere, avvenuto bevendo sette bottiglie di metadone. Nella sua intervista a “Verissimo”, l’attrice ha raccontato di affrontare le difficoltà mantenendo un atteggiamento positivo, cercando di sorridere anche nelle situazioni più complicate. Un racconto di resilienza e forza interiore che invita alla riflessione sulla fragilità e la speranza.

“Sono sempre positiva, cerco sempre di avere un sorriso sul volto, a volte vero, altre forzato” ha raccontato Martina Colombari, ospite di Silvia Toffanin a “Verissimo”. L’attrice si è soffermata sul figlio Achille Costacurta. Il ragazzo soffre di problemi neuro degenerativi, diagnosticati dopo 7 Tso. Il giovane, figlio di Martina e Alessandro Costacurta, ha scontato oltre un anno di carcere per spaccio di droga: lì, Achille ha tentato il suicidio bevendo 7 bottiglie di metadone. Colombari ha parlato del periodo complicato: “ Sono stati periodi difficili, non sono una madre coraggio. Ho fatto ciò che ogni madre avrebbe fatto, ho cercato di tenerlo per mano”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Mio figlio ha tentato il suicidio in carcere bevendo sette bottiglie di metadone. Sono stati periodi difficili”: così Martina Colombari a “Verissimo”

Leggi anche: Achille Costacurta: "Ho tentato il suicidio rubando sette bottiglie di metadone"

Leggi anche: Achille figlio di Martina Colombari e Alessandro Costacurta, tra adhd droghe e tentato suicidio

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Nel 2014 la morte del 39enne mentre era immobilizzato a terra dopo una rissa. I militari erano stati assolti in Cassazione, ma la Corte europea dei diritti umani ha condannato l’Italia: «Nei processi hanno tentato di dipingere mio figlio come un drogato e un deli - facebook.com facebook

Agguato dopo ferimento figlio esponente clan, ordinanza per cinque. Operazione dei carabinieri nel Catanese, contestato il tentato omicidio #ANSA x.com