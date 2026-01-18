Mio figlio 15enne e due amici rapinati da alcuni maranza in piazzale Alpini a Bergamo

Un genitore ha segnalato che, in serata, suo figlio di 15 anni e due amici sono stati vittima di una rapina in piazzale Alpini a Bergamo. Secondo la denuncia, i giovani sono stati minacciati con un coltello e hanno consegnato circa trenta euro. La vicenda è stata segnalata alle autorità, che stanno approfondendo l’accaduto per garantire la sicurezza nella zona.

«Hanno appena rapinato mio figlio e due suoi amici. È davvero assurdo che i nostri ragazzi non possano più girare tranquillamente per Bergamo la sera». Lo sfogo di un papà arriva poco dopo che il figlio di 15 anni e due amici della stessa età sono stati raggiunti e minacciati da un gruppetto di ragazzini, vestiti da maranza, in centro città. L'obiettivo? I soldi e i cellulari che i tre minori – residenti nell'hinterland – avevano con sé. I tre giovanissimi, racconta il padre, si trovavano davanti a piazzale Alpini, in zona stazione, intorno alle 21 di sabato 17 gennaio. Avevano deciso di passare un sabato sera tranquillo nel capoluogo, quando alcuni ragazzini – dalle prime informazioni sembrerebbero cinque, tra i 15 e i 16 anni – di origine straniera si sono fatti avanti intimando loro di fermarsi.

