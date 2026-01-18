Minnesota sotto tensione | il Pentagono mette in allerta 1.500 soldati aviotrasportati

Il Pentagono ha ordinato a circa 1.500 soldati in servizio attivo di prepararsi a un possibile dispiegamento nello Stato del Minnesota, secondo quanto riferito da funzionari della difesa statunitense. La decisione arriva in un contesto di crescente tensione politica e sociale, dopo che il presidente Donald Trump ha minacciato di ricorrere all’ Insurrection Act, una misura eccezionale che consente l’impiego delle forze armate sul territorio nazionale in caso di ribellione o grave disordine civile. Secondo le fonti, i militari coinvolti appartengono a due battaglioni di fanteria dell’ 11ª Divisione Aviotrasportata dell’esercito, di stanza in Alaska. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Minnesota sotto tensione: il Pentagono mette in allerta 1.500 soldati aviotrasportati Il Pentagono allerta 1.500 soldati da schierare in Minnesota

Sotto tiro adesso sono i ristoranti messicani , dove gli agenti dell'ICE imperversano arrestando i dipendenti. Sono stati messi sotto inchiesta il governatore del Minnesota Tim Walz e il Sindaco di Minneapolis con l'accusa di "ostacolare l'attività dell'ICE". - facebook.com facebook Poi ci sarebbe anche il dettagli ciò di una frode di almeno 9 miliardi di dollari avvenuta sotto i suoi occhi in #Minnesota. Ma Intanto viene incriminato per ostacolo all'attività di vigilanza #ICE x.com

